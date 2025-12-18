0

La stazione di ricarica doppia per DualSense è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promozione che fa calare il prezzo della stazione di ricarica doppia per DualSense al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/12/2025
Stazione di ricarica DualSense

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super promo che farà felici tutti i possessori di una PS5: la stazione di ricarica doppia per DualSense viene messa in offerta con uno sconto del 28% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 13,74€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedendo alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Questa stazione di ricarica doppia per controller DualSense è l'accessorio ideale per tutti i possessori di PlayStation 5 che utilizzano più controller e desiderano mantenerli sempre pronti all'uso. Progettata appositamente per i controller PS5, consente di ricaricarne due contemporaneamente, eliminando l'ingombro dei cavi e offrendo una soluzione pratica ed elegante.

Ulteriori dettagli

Il dock è alimentato direttamente dalla console PS5 ed è compatibile con due tipi di cavo inclusi: un cavo USB-C a USB-C e un cavo USB-C 2-in-1. Grazie al chip intelligente integrato, la ricarica è rapida, stabile e sicura, con un tempo medio di circa due ore per completare la carica di entrambi i controller.

Gli indicatori LED rendono immediato il controllo dello stato di ricarica: le luci lampeggiano durante la carica, passando dal rosso al blu, e rimangono blu quando i controller sono completamente carichi. L'illuminazione ambientale su entrambi i lati aggiunge anche un tocco estetico interessante.

