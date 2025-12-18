Hyrule Warriors: l'Era dell'Esilio riceve l'update 1.0.3, con il fantasma di Ganon e un nuovo livello di difficoltà

Nintendo e Koei tecmo hanno pubblicato oggi la versione 1.0.3 di Hyrule Warriors: l'Era dell'Esilio . Si tratta del secondo aggiornamento con nuovi contenuti gratuiti per il musou, che questa volta introduce novità pensate per chi cerca un livello di sfida maggiore, oltre a contenuti inediti.

Le altre aggiunte dell'aggiornamento

L'aggiornamento introduce anche il nuovo livello di difficoltà Forbidden, superiore a tutti quelli già disponibili: gli avversari diventano più resistenti e letali, ma le ricompense ottenute sono altrettanto preziose.

Come il precedente update, sono state aggiunte anche delle nuove sfide e missioni alla mappa di Hyrule, affrontabili dopo aver completato il gioco principale. Completandole è possibile sbloccare la spada a una mano "Forbidden Blade" e nuove abilità dedicate a questa tipologia di arma.

L'aggiornamento include anche varie correzioni di bug e problemi vari, nonché migliorie e modifiche ad alcuni sistemi. Ad esempio ora le quest opzionali che richiedono l'uso di attacchi sincronizzati nelle condizioni di vittoria sono state modificate con obiettivi più generici. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali (in inglese) sul sito di Nintendo.