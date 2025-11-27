Hyrule Warriors: l'Era dell'Esilio si aggiorna alla versione 1.0.2 con contenuti gratuiti e nuove sfide

Nintendo, Koei Tecmo e gli sviluppatori di AAA Games Studio hanno pubblicato l'aggiornamento 1.0.2 di Hyrule Warriors: l'Era dell'Esilio, che, come svelato in precedenza, introduce una serie di nuovi contenuti gratuiti pensati per intrattenere ancora più a lungo i giocatori.
In particolare, l'update aggiunge nuove missioni, battaglie, attacchi sincronizzati, armi e molto altro ancora. Non mancano anche una serie di correzioni, migliorie e modifiche, di cui potrete leggere tutti i dettagli nelle note ufficiali della patch, disponibili sul sito ufficiale di Nintendo (al momento solo in lingua inglese).
Una panoramica delle nuove aggiunte
Per quanto riguarda le nuove missioni, si parla dell'aggiunta di molteplici sfide e quest come parte del completamento della storia principale, nonché l'apparizione dei "Vicious Enemies" per i Bokbolin e gli Sludge Like. Sono state introdotte anche le battaglie "Eve of the Final Confrontation", "In Search of Poes" e "The Struggle for Ash Swamp".
È stata aggiunta anche la "Longsword of Light", una spada lunga speciale per Rauru che garantisce la protezione del potere della luce, e la "High Guard's Spear", una lancia affidata solo ai guerrieri più coraggiosi del regno di Hyrule. Entrambe si potranno ottenere completando le nuove sfide aggiunte sopracitate.
Zelda e Calamo ora possono eseguire un nuovo attacco sincronizzato, con la prima che può far tornare al mittente il boomerang di Calamo con i suoi poteri temporali. Durante questa azione, premendo il tasto X con il giusto tempismo, si attiverà un attacco ancora più potente. Anche questa nuova tecnica può essere ottenuta completando le nuove sfide aggiunte.