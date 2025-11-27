Hyrule Warriors: l'Era dell'Esilio si aggiorna alla versione 1.0.2 con contenuti gratuiti e nuove sfide

In particolare, l'update aggiunge nuove missioni, battaglie, attacchi sincronizzati, armi e molto altro ancora . Non mancano anche una serie di correzioni, migliorie e modifiche, di cui potrete leggere tutti i dettagli nelle note ufficiali della patch, disponibili sul sito ufficiale di Nintendo (al momento solo in lingua inglese).

Nintendo, Koei Tecmo e gli sviluppatori di AAA Games Studio hanno pubblicato l' aggiornamento 1.0.2 di Hyrule Warriors: l'Era dell'Esilio , che, come svelato in precedenza, introduce una serie di nuovi contenuti gratuiti pensati per intrattenere ancora più a lungo i giocatori.

Una panoramica delle nuove aggiunte

Per quanto riguarda le nuove missioni, si parla dell'aggiunta di molteplici sfide e quest come parte del completamento della storia principale, nonché l'apparizione dei "Vicious Enemies" per i Bokbolin e gli Sludge Like. Sono state introdotte anche le battaglie "Eve of the Final Confrontation", "In Search of Poes" e "The Struggle for Ash Swamp".

È stata aggiunta anche la "Longsword of Light", una spada lunga speciale per Rauru che garantisce la protezione del potere della luce, e la "High Guard's Spear", una lancia affidata solo ai guerrieri più coraggiosi del regno di Hyrule. Entrambe si potranno ottenere completando le nuove sfide aggiunte sopracitate.

Zelda e Calamo ora possono eseguire un nuovo attacco sincronizzato, con la prima che può far tornare al mittente il boomerang di Calamo con i suoi poteri temporali. Durante questa azione, premendo il tasto X con il giusto tempismo, si attiverà un attacco ancora più potente. Anche questa nuova tecnica può essere ottenuta completando le nuove sfide aggiunte.