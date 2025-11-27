Disponibile il gioco gratis di Epic Games Store del 27 novembre: un'avventura italiana tra sci-fi e filosofia

Nel frattempo sono stati annunciati anche i giochi gratis del 4 dicembre, ovvero The Darkside Detective e The Jackbos Party Pack 4, che assicurano la continuazione dell'iniziativa di Epic Games Store.

Come era stato annunciato già nei giorni scorsi , si tratta di Universe for Sale , un'interessante avventura sviluppata dal team italiano Tmesis Studio che ci porta all'interno di un'affascinante ambientazione tra fantascienza e filosofia, interamente disegnata a mano. La potete trovare a questo indirizzo sullo store.

Siamo arrivati a giovedì, e come tutte le settimane è il giorno dei regali di Epic Games Store : vediamo dunque il gioco gratis messo a disposizione oggi , 27 novembre, e disponibile per tutta la settimana fino a giovedì prossimo.

Una strana e affascinante avventura

Ricordiamo che potete effettuare il download del gioco su Epic Games Store e riscattarlo gratuitamente all'interno di questa settimana con il vostro account, ma una volta fatto questo entrerà a far parte della vostra libreria in maniera stabile.

Universe for Sale è un'avventura narrativa che si distingue per uno stile grafico interamente disegnato a mano e per un'impostazione che richiama fumetti sci-fi classici e graphic novel, con atmosfere sospese tra fantascienza e filosofia.

La storia è ambientata in una stazione spaziale tra le nubi di Giove, un bazar surreale dove si intrecciano vite e destini. La protagonista è Lila, una giovane donna capace di creare universi nel palmo della mano.

"In un bizzarro bazar, c'è una donna preoccupata che crea interi universi nel palmo della sua mano", inizia così la descrizione di Universe for Sale, per far capire subito la stranezza della premessa.

"Esplorate tutti gli angoli di una colonia sgangherata su Giove. Case da tè bizzarre, strani negozi e officine meccaniche sovraccariche abbondano nella pittoresca e malfamata baraccopoli sorta intorno alla miniera abbandonata".

Ogni nuovo volto, umano, scimmiesco, scheletrico o robotico, ha una storia unica da raccontare mentre fa del suo meglio per sopravvivere alla pioggia acida.