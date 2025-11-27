Kirby Air Riders conquista la classifica giapponese, la top ten è tutta per Nintendo Switch e Switch 2

Come era facile prevedere, in una settimana in cui ha rappresentato la novità di maggior rilievo, Kirby Air Riders ha conquistato subito la vetta della classifica giapponese, per quanto riguarda la settimana compresa tra il 17 e il 23 novembre.
Kirby Air Riders è stato il gioco più venduto in tale intervallo di tempo totalizzando quasi 200.000 copie vendute sul mercato fisico, in una top ten che vede soltanto giochi per Nintendo Switch 1 e Switch 2 in classifica.
A seguire si trovano i soliti titoli visti anche nelle settimane precedenti, ma è notevole il fatto che ci siano solo giochi per console Nintendo nella top ten.
La classifica software
A quanto pare, il lancio della nuova PS5 Digital economica in Giappone non è bastato per dare una scossa anche alla classifica software, che continua a dimostrare lo stesso trend di sempre sul mercato nipponico.
D'altra parte, non ci sono state uscite recenti di grande rilievo per il pubblico giapponese, evidentemente, sulla console Sony, dunque la classifica riflette la situazione.
Vediamo dunque la classifica software in Giappone nella settimana compresa tra il 17 e il 23 novembre:
- [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) - 195,594 (New)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 67,068 (2,202,125)
- [NSW] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) - 28,480 (1,271,576)
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Konami, 11/13/25) - 28,074 (118,780)
- [SW2] Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (The Pokemon Company, 10/16/25) - 22,060 (798,015)
- [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen - Nintendo Switch 2 Edition (Konami, 11/13/25) - 20,751 (77,558)
- [SW2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Koei Tecmo, 11/06/25) - 9,129 (101,121)
- [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 10/30/25) - 8,302 (286,589)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 4,909 (4,050,014)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 4,908 (8,258,611)
Contestualmente, abbiamo visto la classifica hardware della settimana, caratterizzata dall'arrivo del nuovo modello di PS5 Digital a prezzo ridotto, che ha certamente dato una smossa alle vendite della console Sony in Giappone.
Difficile dire se questo possa bastare a tranquillizzare Sony, preoccupata per la situazione della propria console sul mercato interno, ma di certo non è abbastanza per impensierire Nintendo Switch.