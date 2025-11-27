Kirby Air Riders conquista la classifica giapponese, la top ten è tutta per Nintendo Switch e Switch 2

Come era facile prevedere, in una settimana in cui ha rappresentato la novità di maggior rilievo, Kirby Air Riders ha conquistato subito la vetta della classifica giapponese, per quanto riguarda la settimana compresa tra il 17 e il 23 novembre.

Kirby Air Riders è stato il gioco più venduto in tale intervallo di tempo totalizzando quasi 200.000 copie vendute sul mercato fisico, in una top ten che vede soltanto giochi per Nintendo Switch 1 e Switch 2 in classifica.

A seguire si trovano i soliti titoli visti anche nelle settimane precedenti, ma è notevole il fatto che ci siano solo giochi per console Nintendo nella top ten.