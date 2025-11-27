Digital Foundry analizza Kirby Air Riders, e il responso è chiaro

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi di Kirby Air Riders, e a quanto pare la nuova esclusiva per Nintendo Switch 2 ha colpito molto la redazione della testata inglese, con John Linneman e Oliver Mackenzie che hanno giudicato in maniera molto positiva il racer diretto da Masahiro Sakurai.

Secondo i due esperti, il sistema di guida di Kirby Air Riders risulta immediato ma estremamente raffinato, sostenuto da una telecamera calibrata con una precisione quasi maniacale: nelle curve, nei bruschi cambi di direzione o durante le sequenze su rotaia, l'inquadratura reagisce con un equilibrio perfetto tra dinamicità e leggibilità.

A tutto ciò si aggiunge una cura quasi sorprendente per gli effetti visivi: particellari luminosi e scintille colorate ricordano l'impronta di Super Smash Bros., con un'estetica che sottolinea gli impatti e rende ben leggibili anche i momenti di caos, specialmente nelle modalità più frenetiche.

Sul piano dei contenuti il gioco è molto ricco, con ben diciotto tracciati per la modalità Air Ride che si dividono fra percorsi completamente nuovi e reinterpretazioni dei classici tratti dal capitolo per GameCube, questi ultimi caratterizzati però da geometrie che tradiscono un po' la loro età effettiva.