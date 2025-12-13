Kirby Air Riders presto smetterà di ricevere update: i lavori sono finiti e il team di sviluppo verrà sciolto

A rivelarlo è stato il game director Masahiro Sakurai con un post su X, in cui ha spiegato che il team di sviluppo dedicato verrà presto sciolto e che non sono previsti contenuti aggiuntivi o nuove modifiche al bilanciamento. Ha suggerito che, al massimo, ci sarà spazio per un'ultima patch.

Ieri è stato pubblicato l'aggiornamento 1.2.0 di Kirby Air Riders , che introduce modifiche al bilanciamento di alcuni veicoli e piloti. E quanto pare potrebbe trattarsi di uno degli ultimi update che riceverà il gioco, se non addirittura l'ultimo.

Kirby Air Riders non è live service: è completo così com'è

La decisione può sembrare anacronistica e insolita se confrontata con altri giochi multiplayer di corse arcade, come Mario Kart 8 Deluxe o il più recente Sonic Racing CrossWorlds, che dopo il lancio ricevono aggiornamenti mirati al bilanciamento e contenuti extra, sia gratuiti che a pagamento.

Sakurai ha però ricordato che Kirby Air Riders non è un titolo live service e non è stato concepito per un lungo supporto post-lancio. Già durante il secondo Nintendo Direct dedicato al gioco, aveva sottolineato che "il gioco è completo così" e non avrebbe ricevuto ulteriori contenuti oltre a quelli presenti al lancio. Gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione, ha spiegato, sono stati pensati unicamente per garantire un equilibrio stabile che permetta di giocare senza problemi anche negli anni a venire senza interventi diretti da parte degli sviluppatori.

"Come accennato nell'Air Rider Direct 2, per Kirby Air Riders non ci sono piani per DLC o simili. Il team verrà presto sciolto", ha scritto Sakurai. "Pertanto, anche se possiamo intervenire nel breve termine, puntiamo a un equilibrio che consenta di giocare senza problemi anche tra anni. Forse ci sarà un'altra modifica, ma dopodiché godetevi il risultato finale!"