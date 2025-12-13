Ontos, il nuovo gioco dagli autori di Soma, non sarà un horror nel senso tradizionale del termine

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Ontos è il nuovo gioco dello studio annunciato durante il corso dei The Game Awards . Descritto come un "viaggio ai confini della realtà", il titolo ci mette nei panni di una donna che deve esplorare il Samsara, un ex albergo lunare creato dal padre, uno scenziato geniale. Quella che inizia come una ricerca personale si trasforma presto in un incubo fatto di inganni, oscurità e rivelazioni inquietanti sulla natura dell'esistenza.

Frictional Games è uno studio famoso per giochi come Soma, Amnesia: The Dark Descent e The Bunker, tuttavia il suo prossimo progetto Ontos , prenderà le distanze dai titoli precedenti e non sarà un horror nel senso tradizionale del termine, offrendo piuttosto un'esperienza più intima , senza jumpscare o mostri che ci inseguono senza darci un attimo di pace.

Ontos porterà i giocatori a interrogarsi sulla propria moralità

Già nella pagina di Steam del titolo non si accenna mai al genere horror e ora anche il creative director Thomas Grip ha voluto chiarire questo punto, spiegando che Ontos, pur non essendo privo di scene inquietanti, non punta a spaventare il giocatore, quanto piuttosto offrirgli spunti di riflessione personale.

"Il nostro gioco è complesso e stratificato, e vogliamo che la tensione sia più personale, piuttosto che derivare da un pericolo imminente causato da mostri - spingendo i giocatori a chiedersi: "Sto prendendo le decisioni giuste? E se non lo sto facendo, quali saranno le conseguenze?" Questo è il nostro obiettivo con Ontos", ha scritto.

Durante il suo soggiorno al Samsara, il giocatore dal punto di vista di Aditi dovrà affrontare molte stranezze, tra cui "esperimenti moralmente complessi", che offrono "molti possibili esiti e soluzioni".

"Sperimentazione, scoperta, forza bruta... Ci sono moltissimi modi per affrontare questi grandi incontri e trovare soluzioni uniche. Ad esempio, ci si imbatte in una persona apparentemente intrappolata in un bizzarro server informatico fatto di ratti. È davvero chi dice di essere? La situazione è così chiara e lineare come lui la presenta? Credo che questi Esperimenti saranno qualcosa di cui i giocatori parleranno molto - il modo in cui hanno risolto ogni situazione e le conseguenze che ne sono derivate."

Vi ricordiamo che Ontos è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC (su Steam ed Epic Games Store), con il lancio in programma durante il corso del 2026.