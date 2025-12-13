I primi dettagli su 4:LOOP sono stati rivelati dal creatore di Left 4 Dead

Mike Booth, il creatore di Left 4 Dead, ha rivelato ai microfoni del PlayStation Blog i primi dettagli su 4:LOOP, il nuovo sparatutto cooperativo per PC e PS5 a cui sta lavorando presso Bad Robot Games.

"Quando stavo lavorando a Left 4 Dead, il grande rischio era capire se persone incontratesi per caso su internet avrebbero davvero collaborato al livello che desideravamo: salvare i compagni dagli Hunter e dagli Smoker, aiutare i giocatori a terra, soccorrere chi rimaneva appeso a una sporgenza e così via", ha raccontato Booth.

"Molte di queste meccaniche di gioco sono ormai ben note e date per scontate, il che ci permette di spingerci ancora oltre con 4:LOOP. Per esempio, mentre gli ambienti di Left 4 Dead erano sostanzialmente percorsi lineari pensati per 'convogliare' i giocatori insieme, gli ambienti di 4:LOOP sono completamente aperti."

"Sta dunque ai giocatori improvvisare e gestire autonomamente il proprio equilibrio tra rischio e ricompensa man mano che gli eventi si sviluppano nel gioco. Inoltre, in 4:LOOP puoi davvero sollevare e trasportare un amico a terra, cosa che ho sempre desiderato inserire in Left 4 Dead."