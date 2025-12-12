4:LOOP presentato con uno spettacolare trailer ai TGA 2025, da Sony PlayStation e J. J. Abrams per PS5 e PC

Non c'è ancora una data di uscita ma 4:LOOP è atteso al momento su PC e PS5 come esclusiva console, facente parte dei titoli live service pianificati da Sony PlayStation tra le produzioni curate direttamente dalla compagnia.

4:LOOP è il nuovo gioco da parte di Bad Robot e Sony PlayStation , annunciato e presentato con un trailer nel corso dei The Game Awards 2025: un action con elementi shooter impostato come un multiplayer live service.

Il primo trailer

Il trailer mostra qualcosa della particolare ambientazione di 4:LOOP, che ci vede alle prese con una sorta di invasione aliena, costringendoci a morire più volte e tornare in azione all'interno di un loop continuo che ci porta ogni volta ad ottenere nuove abilità.

La premessa di 4:Loop è che i giocatori devono morire più e più volte per migliorare continuamente e superare circostanze difficili. Questo è il succo del primo trailer del gioco, che è stato rivelato durante i The Game Awards da Mike Booth e J.J. Abrams.

Creato da Mike Booth e dai narratori interattivi di Bad Robot Games, 4:LOOP è uno sparatutto tattico cooperativo per quattro giocatori pensato per essere giocato all'infinito e contraddistinto dalla possibilità di dare vita alla squadra definitiva in un'infinità di modi. Se sarai in grado di imparare dai tuoi errori, salverai il mondo fallendo.

Dopo la prima comunicazione sull'esistenza del gioco, vediamo dunque il trailer ufficiale di 4:LOOP.