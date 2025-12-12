Exodus è un gioco di ruolo fantascientifico presentato ai The Game Awards 2025

In occasione dei The Game Awards 2025, Archetype Entertainment e Wizards of the Coast hanno presentato Exodus, un gioco di ruolo fantascientifico di azione e avventura dove, in qualità di Traveler, il giocatore guiderà la lotta per la sopravvivenza dell'umanità contro i Celestial, esplorando mondi straordinari e sfidando il tempo stesso per plasmare il destino di intere generazioni, in un futuro distante 40.000 anni.

Chiaramente è stato mostrato con un trailer, che inizia mostrando delle sequenze filmate, per poi arrivare a delle brevi sequenze di gameplay vere e proprie, tra combattimenti, scene di dialogo e ambienti da esplorare. Sembra esserci una grande varietà, ma staremo a vedere quando sarà mostrato di più.

Le caratteristiche di gioco ci dicono che vestiremo i panni di Jun Aslan, un ex rovistatore diventato Traveler, reietto delle stelle e cacciatore di antichi segreti. Dovremo quindi intraprendere delle missioni interstellari alla ricerca dei Reperti dei Celestial, che potrebbero custodire la chiave per la sopravvivenza dell'umanità, per poi tornare in un mondo che non è più lo stesso, dove la dilatazione temporale ha intensificato le tue scelte e ridisegnato il destino dell'umanità.

Exodus è previsto per il 2027, in data ancora da destinarsi, su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.