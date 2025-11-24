Exodus sarà ai The Game Awards: presto potremo rivedere il promettente action RPG fantascientifico

Dopo un anno praticamente in silenzio, il gioco dovrebbe tornare a farsi vedere nella serata dei The Game Awards 2025, cosa che rimarca il suo status di produzione di notevole calibro, su cui Hasbro sembra stia puntando in maniera particolare.

In effetti, Exodus si è mostrato l'ultima volta con uno spettacolare trailer ufficiale del gameplay circa un anno fa, nel dicembre del 2024, dimostrandosi subito molto interessante: si tratta di un action RPG dall'aspetto epico, caratterizzato da un' ambientazione fantascientifica dotata di un certo carattere.

È un po' che non si sente parlare di Exodus , dunque può risultare interessante un dettaglio celato all'interno dei risultati finanziari di Hasbro, nel quale viene praticamente svelato che il gioco sarà presente ai The Game Awards 2025 , probabilmente con un nuovo trailer che mostrerà più nel dettaglio questo interessante titolo.

C'è anche un possibile periodo di uscita

La comunicazione della sua presenza durante l'evento condotto da Geoff Keighley non è stata diffusa al pubblico in maniera standard, ma può essere ricavata dai documenti finanziari pubblicati da Hasbro per il terzo trimestre dell'anno fiscale.

La compagnia, che detiene i diritti su Exodus, ha riferito chiaramente che "i The Game Awards di questo dicembre mostreranno alcuni nuovi annunci da Hasbro, compresi aggiornamenti sul prossimo RPG fantascientifico Exodus, consolidando il nostro impegno sulle esperienze di gioco digitali innovative".

Dagli stessi documenti emerge anche il possibile periodo di uscita di Exodus, che potrebbe essere previsto per il 2026, oltre al fatto che Hasbro ha investito circa 350 milioni di dollari nella produzione di vari videogiochi, tra i quali anche questo grosso action RPG fantascientifico.

Sviluppato da Archetype Entertainment, Exodus è un gioco di ruolo in terza persona ad ambientazione sci-fi che richiama classici come Mass Effect nell'ambientazione e nello stile generale, sebbene improntato su un'azione decisamente più veloce e dinamica, quasi da sparatutto.

In Exodus, l'umanità è fuggita da una Terra morente, trovando una nuova casa in una galassia, che si rivela però alquanto ostile, e deve lottare per la sopravvivenza. Protagonista della storia è il Viaggiatore, l'ultima speranza dell'umanità.

Il suo compito è quello di rubare armi e tecnologie aliene agli esseri più potenti dell'universo, i Celestiali, che rappresentano anche il più grande nemico dell'umanità, e nel farlo si troverà anche ad affrontare le conseguenze della dilatazione temporale derivata dai viaggi interstellari.