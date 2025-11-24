Infinity Nikki festeggia l'anniversario con la versione 2.0 e tantissime novità

Disponibile da mercoledì 26 novembre su tutte le piattaforme, l'update punta a trasformare Itzaland in un mondo aperto ancora più ricco di possibilità, migliorando e ampliando elementi chiave come combattimenti, narrazione e personalizzazione.

Tra poche settimane Infinity Nikki compirà un anno e Infold Games ha deciso di celebrare l'anniversario con l'aggiornamento 2.0 , descritto come il più grande e ambizioso mai pubblicato finora.

Nuove regioni, missioni e meccaniche di gameplay

Tra le novità della versione 2.0 spiccano nuove regioni da esplorare, incluse Elderwood Forest e Spiral, e l'introduzione della prima arma per nikki, l'Archery, che porterà novità significative per il gameplay. La protagonista potrà usare anche i nuovi poteri Gigantification (crescere di dimensioni per superare ostacoli) e Sticky Claw (per arrampicarsi o interagire con l'ambiente in modi creativi).

L'aggiornamento inaugura un nuovo arco narrativo chiamato Terra's Call, con quest, dungeon e missioni che arricchiscono la storia e la connessione con gli NPC, il tutto corredato da una serie di attività secondarie, eventi stagionali e minigiochi di ogni genere.

Secondo Douhu, lead gameplay systems design di Infold Games, l'obiettivo è sempre stato garantire libertà di espressione. Con la Versione 2.0 questa libertà si amplia ulteriormente: non si tratta solo di esplorare Itzaland, ma di darle forma, integrando quanto appreso nell'anno passato e proiettando il gioco verso nuove possibilità condivise con la community.