OnePlus 15R: spuntano le prime immagini ufficiali della controparte cinese Ace 6T

Il nuovo OnePlus 15R dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno, quindi tra pochissimo. Secondo diverse fonti, e come già accaduto in passato, dovrebbe essere un rebrand del modello OnePlus Ace 6T per il mercato cinese. Nelle scorse ore sono state condivise le prime immagini ufficiali di quest'ultimo, quindi possiamo già iniziare a dare un primo sguardo al suo design. Chiaramente restiamo in attesa di conferme ufficiali, soprattutto per le caratteristiche.

Il design del OnePlus 15R

Partiamo dai colori proposti in queste immagini, ovvero tre: nero, verde e viola. I nomi specifici sono Flash Black, Phantom Green ed Electric Purple. Oltre a queste tonalità, possiamo chiaramente dare un'occhiata al design complessivo. Alcune immagini confermano infatti il passaggio da un Alert Slider a un tasto personalizzabile. Questo pulsante è rimappabile, quindi può essere configurato anche per altre funzioni, tra cui: accesso alla suite IA di OnePlus, modalità Non disturbare, fotocamera, torcia, registratore audio e altro ancora. Ciò significa poter usufruire di un tasto molto più versatile, simile a quanto già visto sul OnePlus 15.

Inoltre, dalle immagini si vede uno schermo apparentemente piatto, mentre il comparto fotografico presenta una configurazione a doppia fotocamera posteriore. Presumibilmente una fotocamera principale con ultragrandangolare. Il fatto che si tratti di un rebrand di OnePlus Ace 5 è piuttosto fondato, considerando che il precedente OnePlus 13R era un rebrand di OnePlus Ace 5.