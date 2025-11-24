0

Hitman World of Assassination per Nintendo Switch 2 è al suo minimo storico con le offerte per il Black Friday

Su Amazon, oggi, in occasione delle promozioni per il Black Friday, è disponibile Hitman World of Assassination per Nintendo Switch 2 al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/11/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per tutti i possessori di una Nintendo Switch 2; Hitman World of Assassination viene messo in offerta con uno sconto attivo del 18% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 49,90€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Hitman: World of Assassination rappresenta l'esperienza definitiva per chi desidera immergersi nel ruolo dell'assassino più celebre del mondo: l'Agente 47. Questa edizione unificata raccoglie il meglio dei tre capitoli della trilogia moderna, offrendo un'avventura di spionaggio avvincente.

Ulteriori dettagli sul gioco

Al centro dell'esperienza vi è la totale libertà d'espressione. Ogni missione può essere affrontata in numerosi modi, sfruttando creatività, osservazione e ingegno. L'ampia scelta di equipaggiamento, unita alla possibilità di sbloccare nuovi strumenti e affinare le proprie tecniche, rende ogni contratto un banco di prova diverso e altamente rigiocabile. Il Mondo degli Assassini offre ambientazioni vivaci e ricche di personaggi, permettendo al giocatore di interagire con contesti complessi e sempre dinamici.

Hitman World Assassination 3

Le modalità aggiuntive come Contratto, Escalation, Bersaglio Elusivo e gli eventi live, ampliano ulteriormente il ventaglio di attività disponibili. A completare l'offerta arriva Hitman: Freelancer, una modalità innovativa che combina elementi roguelike con pianificazione strategica. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.

Segnalazione Errore
