Hitman World of Assassination è stato annunciato per iOS con un trailer

Hitman World of Assassination è stato annunciato per iOS da IO Interactive, con un trailer che rivela il periodo di uscita del gioco su App Store, fissato a questa estate. L'attesa per l'inaspettata versione portatile non sarà dunque lunga.

Come sappiamo, World of Assassination racchiude l'esperienza completa dell'ultima trilogia dedicata all'Agente 47, con un pacchetto che include dunque le missioni di Hitman, Hitman 2 e Hitman 3 armonizzate sul piano tecnico e affrontabili in sequenza.

Avremo dunque l'opportunità di vestire i panni dell'infallibile sicario anche su iPhone e iPad, immaginiamo con requisiti hardware relativamente elevati (probabilmente da iPhone 15 Pro e iPad M1 in su) e di cimentarci con il brillante gameplay action stealth che caratterizza la serie.

Naturalmente bisognerà verificare la questione dei comandi touch, anche se diamo per scontato il supporto per i controller, che nelle produzioni più importanti generalmente non manca.