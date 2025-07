Il controller da gaming 8BitDo per PC è in offerta ad un prezzo stracciato su AliExpress per i Getaway Deals

State cercando un controller da gaming economico, ma comunque valido, per giocare ai videogiochi di nuova generazione su PC? In questo caso, l'offerta di oggi potrebbe proprio fare al caso vostro. In occasione dei Getaway Deals (che vi ricordiamo termineranno il prossimo 20 luglio ), AliExpress ha ben deciso di proporvi un controller wireless 8Bitdo per PC ad un prezzo a dir poco incredibile, pari ad appena 18,53 euro , contro i 32,99 euro del prezzo originariamente suggerito. Se siete interessati ad acquistare questo controller, vi basta semplicemente cliccare su questo link .

Perchè comprare il controller wireless 8Bitdo per PC

Nel caso dell'offerta proposta in questi giorni da AliExpress, il controller wireless si presenta nella sua colorazione Raspberry. Il controller è compatibile non solo con il PC, ma anche con alcune piattaforme portatili come Steam Deck e altro ancora, risultando estremamente versatile nel suo utilizzo, anche su sistema operativo Android.

Controller wireless 8Bitdo

All'interno della confezione trovate il cavo di ricarica, utile per caricarlo completamente quando non ne fate uso. I pulsanti si presentano reattivi e soprattutto rimappabili, in base alle esigenze specifiche del singolo giocatore. Ottima l'autonomia dichiarata dalla compagnia, in grado di raggiungere fino a 19 ore di gioco continuo servendosi della connessione wireless 2.4 GHz, che aumentano addirittura a 32 ore in caso di connessione Bluetooth.