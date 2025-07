Invincible VS si mostra con un primo trailer del gameplay dedicato a Invincible

Invincible VS è stato mostrato con un primo trailer del gameplay dedicato a Invincible, il giovane eroe che dà il titolo all'opera di Robert Kirkman e che possiede una forza straordinaria in virtù delle sue origini miste.

Mark è infatti figlio di un potentissimo viltrumita, conosciuto sul nostro pianeta come Omni-Man, e una donna terrestre: l'intreccio dei loro corredi genetici ha dato vita a un combattente che nel corso della serie diventa sempre più forte e resistente.

Nel gioco, Invincible è dotato di un repertorio di mosse tanto ampio quanto devastante, come si può vedere dalle spettacolari combinazioni di colpi che infligge ai propri avversari, culminando con una super davvero spaventosa.

Il video restituisce un'ottima sensazione per quanto concerne la resa degli impatti, un aspetto fondamentale per un picchiaduro, ma dovremo provare Invincible VS con mano per avere un'idea più precisa di quanto sia valido il suo gameplay.