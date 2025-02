La Stagione 3 di Invincible è disponibile su Prime Video, vediamo i primi minuti

Sappiamo infatti che i Viltrumiti aspettano di lanciare una nuova offensiva per colonizzare il nostro mondo e apparentemente non c'è nulla che possa fermarli ... o magari una speranza arriva dalla possibile collaborazione fra due personaggi che finora sono stati in realtà avversari?

Per il momento la stagione non è completa

Presentata con un trailer lo scorso dicembre, la Stagione 3 di Invincible non è purtroppo disponibile in maniera completa su Prime Video: al momento in cui scriviamo è possibile guardare soltanto i primi tre episodi, mentre gli altri otto arriveranno "presto".

Pubblicata dal 2013 al 2018 da Image Comics, la serie a fumetti di Invincible è composta da un totale di 144 numeri e secondo Robert Kirkman la riduzione animata potrebbe richiedere sette oppure otto stagioni per adattare l'intera trama dell'opera.

Per il momento Amazon ha rinnovato Invincible per una quarta stagione ma non ci sono ancora dettagli in merito al futuro dello show, che risulta comunque piuttosto seguito dal pubblico.