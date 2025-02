SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato ufficialmente che Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è verificato per Steam Deck, il che significa che il nuovo episodio della serie con protagonista Goro Majima girerà alla grande sull'handheld prodotto da Valve.

La cosa non sorprende più di tanto, se consideriamo che il precedente capitolo della saga, Like a Dragon: Infinite Wealth, girava molto bene su Steam Deck e, in generale, presentava un'ottimizzazione eccellente su PC.

Certo, l'avventura piratesca metterà in campo sequenze generalmente più movimentate per via del suo impianto action e per la presenza di spettacolari battaglie navali che impegneranno di certo l'hardware del dispositivo portatile Valve.

Ormai mancano pochi giorni per scoprire come stanno le cose: l'uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è attesa per il 21 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.