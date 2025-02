L'intelligenza artificiale sostituirà gli esseri umani in tanti ruoli, dice Bill Gates

Ospite del The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, Bill Gates ha detto che l'intelligenza artificiale sostituirà gli esseri umani nella maggior parte delle attività lavorative, pur con alcune inevitabili eccezioni.

"L'epoca che sta appena cominciando è quella in cui l'intelligenza è rara, vedi ad esempio un grande medico o un grande insegnante", ha spiegato Gates. "Con l'intelligenza artificiale, tuttavia, nel prossimo decennio tutto questo diventerà accessibile gratuitamente e risulterà comune: ottimi consigli medici, ottimo insegnamento."

"È qualcosa di profondo, perché andrà a risolvere problemi specifici come la carenza di medici o di professionisti della salute mentale. Tuttavia porterà con sé anche enormi cambiamenti." Gli esseri umani dunque non saranno più necessari? "Non per la maggior parte delle cose", ha detto Gates.

Il fondatore di Microsoft ha comunque tenuto a precisare che sarà in ogni caso l'uomo a decidere quando e come utilizzare l'intelligenza artificiale per soddisfare determinati bisogni. Naturalmente a nessuno importerà granché di guardare una partita di baseball giocata da dispositivi controllati dall'IA.