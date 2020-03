Microsoft, Bill Gates lascia il consiglio di amministrazione

Bill Gates lascia il consiglio di amministrazione di Microsoft: il co-fondatore dell'azienda, che nel 2008 aveva abbandonato il ruolo di CEO, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno ai propri progetti filantropici.



Appena qualche settimana fa ricordavamo di quando, diciannove anni or sono, Bill Gates e The Rock hanno presentato la prima Xbox. Gates resterà ad ogni modo technology advisor per l'attuale CEO, Satya Nadella.



"È stato uno straordinario onore e un privilegio lavorare e imparare da Bill nel corso degli anni", ha dichiarato proprio Nadella. "Bill ha fondato la nostra compagnia credendo nella forza democratizzante del software e nutrendo una passione per affrontare le più difficili sfide della società. Microsoft e il mondo intero ne hanno tratto giovamento."



"Il consiglio di amministrazione ha beneficiato della leadership e della visione di Bill, e Microsoft continuerà a trarre beneficio dalla sua passione tecnologica e dai suoi suggerimenti per il futuro dei nostri prodotti e sercizi."



"Sono grato per l'amicizia di Bill e non vedo l'ora di poter continuare a lavorare insieme a lui per realizzare la nostra missione: consentire a ogni persona e a ogni azienda del pianeta di ottenere risultati migliori."