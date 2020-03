PS5, il controller includerà una feature importante per l'accessibilità?

Il controller di PS5 includerà una feature davvero importante dal punto di vista dell'accessibilità, stando al leak di un brevetto depositato da Sony.



Secondo queste informazioni, oltre alla ricarica wireless e al feedback aptico, il prossimo DualShock potrebbe includere anche la possibilità di percepire messaggi in linguaggio Braille.



Utilizzando una serie di attuatori e un display flessibile da aggiungere al controller tramite un modulo separato, questo sistema potrebbe garantire anche alle persone parzialmente non vedenti un'esperienza di gioco soddisfacente.



Naturalmente la feature in questione fa riferimento a un brevetto sì depositato da Sony, ma che potrebbe anche non trovare posto su PlayStation 5. Fa comunque piacere che l'azienda giapponese stia prendendo in considerazione l'accessibilità.



A proposito di PS5, gli ultimi rumor parlano di una potenza inferiore a Xbox One X ma non di molto: vedremo se e quali voci verranno confermate ufficialmente.