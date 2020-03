PS5, controller con feedback aptico personalizzato: spunta un nuovo brevetto

Il controller di PS5 offrirà un feedback aptico personalizzato, ovverosia un sistema di vibrazione con intensità e caratteristiche variabili a seconda della situazione, sulla base di varie possibili opzioni.



Lo rivela un brevetto depositato da Sony che fa luce appunto su queste caratteristiche meno note di PlayStation 5: la nuova console proverà a evolversi anche sul fronte del DualShock, cercando di far compiere al controller un sostanziale passo in avanti.



Si era già parlato di feedback aptico per il controller di PS5 e di trigger adattivi, sulla falsariga di quelli di Xbox One, ma lo schema che trovate sotto evidenzia il numero di possibili varianti per la vibrazione.



La casa giapponese punta insomma a offrire con la next-gen un'esperienza di gioco migliorata a 360 gradi, non solo grazie a una grafica ad alta risoluzione con ray tracing hardware, ma appunto anche in termini di controlli e feedback.



Ovviamente il brevetto non è necessariamente indicativo di ciò che vedremo su PlayStation 5, anzi potrebbe trattarsi di un progetto che Sony non ha poi concretizzato: per eventuali conferme dovremo attendere la presentazione ufficiale.