Dragon Ball Z: Gogeta e il suo primo film compiono 25 anni

In questi giorni si festeggia il compleanno di Gogeta, il guerriero di Dragon Ball Z (e di Dragon Ball Super) nato dalla fusione tramite balletto di Goku, il protagonista dell'opera di Akira Toriyama, e di Vegeta. Occasione preziosa per ricapitolare la storia del personaggio, non trovate?

Gogeta debuttò per la prima volta nel film non canonico della Serie Dragon Ball Z, noto come Dragon Ball Z: La rinascita della Fusion (in Giappone) e Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi (titolo italiano del lungometraggio di Toei Animation). Era il 4 marzo 1995, e da allora sono trascorsi ben 25 anni senza che la fama di Gogeta venisse meno. Al punto che Akira Toriyama ha deciso di renderlo un personaggio canonico a tutti gli effetti, con il film dello scorso anno noto come Dragon Ball Super: Broly.

Vale la pena ricordare anche le principali trasformazioni di Gogeta, che in Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi ha sconfitto Janemba trasformandosi in Super Saiyan, mentre in Dragon Ball Super: Broly è riuscito a tenere testa a Broly il Super Saiyan Leggendario con la trasformazione in Super Saiyan Blue. Per il momento non è stato mostrato con il Terzo Livello e con il Saiyan God Rosso: chissà, magari questi spunti torneranno utili per i prossimi film del franchise. Intanto buon compleanno Gogeta!