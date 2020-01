Dragon Ball Super: Broly, una fanart mostra la prospettiva del Saiyan Leggendario

Dragon Ball Super: Broly è stato uno dei film anime più importanti del 2019, un vero e proprio successo per il franchise di Akira Toriyama. Non c'è da stupirsi se quindi, a distanza di mesi, vari artisti continuano a rendere omaggio e a rielaborare diverse parti della pellicola in questione.

Oggi, ad esempio, vi mostriamo una nuova fanart dell'artista Ruto830, che ha già ottenuto notevoli riscontri su Reddit e Twitter. Questa fanart di Dragon Ball Super: Broly mostra il combattimento finale, incredibile, tra Gogeta Super Saiyan Blu e Broly alla massima potenza, ma lo fa in modo molto particolare e originale: privilegiando la prospettiva del Super Saiyan Leggendario. La trovate in calce a questo articolo.

Avete già visto Dragon Ball Super: Broly? Se la risposta è no, potete subito rimediare con il DVD o Blu-ray; intanto Dragon Ball Super, più in generale, continua con la pubblicazione di nuovi capitoli del manga.