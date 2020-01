The Lord of the Rings: Gollum anche su PS5 e Xbox Series X, confermato da Daedalic Entertainment

The Lord of the Rings: Gollum è stato confermato come in uscita anche su PS5 e Xbox Series X, cosa piuttosto prevedibile vista la sua lontana data di uscita ma diventata praticamente ufficiale con la conferma di Daedalic Entertainment.



The Lord of the Rings: Gollum è stato annunciato a marzo 2019 con uscita prevista per il 2021, un action adventure che ha per protagonista proprio Gollum, la drammatica figura dell'ex Hobbit trasfigurato per essere stato eccessivamente soggiogato dall'anello del potere.



Al momento non sappiamo molto sul gioco, ma alcune novità dovrebbero emergere dal nuovo numero della rivista britannica Edge, stessa fonte da cui arriva anche la conferma che The Lord of the Rings: Gollum arriverà su PS5 e Xbox Series X, dunque è possibile che presto avremo ulteriori dettagli su questa interessante produzione di Daedalic Entertainment.



A quanto pare, in The Lord of the Rings: Gollum sarà possibile controllare entrambe le personalità di Gollum, con quest'ultimo che avrà il sopravvento nelle fasi più action e aggressive e Smeagol che invece tenderà a un atteggiamento più dimesso. The Lord of the Rings: Gollum dovrebbe peraltro avere una struttura open world con varie quest da portare avanti in un'ampia mappa esplorabile.