Pokémon: Adidas annuncia una collezione di abbigliamento e scarpe a tema sulla serie Nintendo

Adidas ha annunciato una nuova collezione di abbigliamento e scarpe a tema Pokémon con la collaborazione Adidas x Pokémon che segue iniziative analoghe come quella incentrata su Dragon Ball.



La collaborazione prevede il lancio sul mercato di una serie di scarpe, tute, t-shirt, pantaloni e altro tutti caratterizzati da riferimenti ai Pokémon e con disegni che richiamano la grafica in stile 8-bit dei capitoli più classici della serie.



Tra i prodotti troviamo le due paia di scarpe Advantage e Hoops Mid 2.0, T-shirt con scritte e disegni a tema, tutta nera da corsa con felpa e scritta "Pokémon Trainer" ben in vista e varie riproduzioni di creature della serie Pokémon in stile 8-bit pixellate a personalizzare ulteriormente i capi di abbigliamento e le scarpe.



"Questa collaborazione tra Pokémon e Adidas stabilisce la combinazione tra due dei maggiori brand nel mondo, creando una linea di abbigliamento unica per gli allenatori di Pokémon", ha affermato Colin Palmer, Vice Presidente del Marketing per The Pokémon Company.



"Questa collezione è sicuramente una cosa da avere per gli allenatori Pokémon in giro per il mondo, giovani e più grandi". Riportiamo dunque qua sotto alcuni dei prodotti previsti nella nuova linea Adidas x Pokémon, disponibile da gennaio 2020 presso alcuni rivenditori.