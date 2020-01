One Piece: un disegno di Eiichiro Oda per festeggiare il 2020

Siamo ormai entrati ufficialmente nel nuovo anno, già da qualche giorno: nell'ultimo periodo anche autori e mangaka di successo hanno deciso di festeggiare il 2020. Per esempio Eiichiro Oda, il creatore di One Piece. Adesso siete curiosi di vedere in che modo l'ha celebrato, non è vero?

Eiichiro Oda, mangaka che negli ultimi trent'anni ha dato via al successo planetario dell'anime e manga di One Piece, ha realizzato un disegno per festeggiare il 2020. L'artwork in questione mostra Rufy Cappello di Paglia agghindato simpaticamente come un topo: difatti il 2020 sarà l'anno del topo, secondo lo zodiaco cinese.

Questa immagine è stata pensata come cartolina d'auguri per tutti i fan dell'opera di One Piece: a postarla su Twitter ci ha pensato difatti non Eiichiro Oda, ma la pagina ufficiale del suo manga. Vi piace? Non è particolarmente elaborata, è vero, ma è pur sempre pensata come simpatico regalo al volo per tutti gli amanti del manga e dell'anime.

Here is Oda's yearly tradition of giving us a new year's card, this time celebrating the year of the Rat in the Chinese calendar! Happy 2020! pic.twitter.com/4Rq0uqieZq — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) December 31, 2019