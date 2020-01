Nintendo Switch VS PS5 e Xbox: come risponderà alla prossima generazione?

I nuovi concorrenti non sono ancora scesi in campo, eppure la battaglia sembra già cominciata: la nuova generazione di console è in arrivo, e vanterà tra i suoi protagonisti PlayStation 5 e Xbox Series X (quest'ultima forse in vari modelli). E Nintendo Switch che ruolo giocherà, in tutto questo? Come risponderà alla prossima generazione ? Quali carte ha in serbo Nintendo, accuratamente pianificate già negli anni precedenti alla next gen? Cerchiamo di fare il punto della situazione, concedendoci anche il lusso delle prime supposizioni ed ipotesi.

Eppure, a pensarci bene, non è detto che la pura potenza sia una risposta adeguata alla nuova generazione di console. Nintendo Switch arrivò sul mercato quando PlayStation 4 ed Xbox One andavano già alla grande: i consumatori scelsero comunque di affiancare a queste ultime la console ibrida, proprio perché era ibrida , e non perché fosse più potente della altre, anzi. Se Nintendo Switch Pro si rivelasse una console solo fissa, per di più, l'unicità di Nintendo Switch in sé scemerebbe rapidamente. E qui arriviamo al nodo della questione, a ciò di cui davvero avrà bisogno Nintendo: dei giochi. Di altri giochi.

Se qualcuno venisse a chiederci "come risponderà Nintendo all'arrivo di PS5 ed Xbox Series X", la nostra prima risposta sarebbe: "potrebbe finalmente lanciare sul mercato la tanta vociferata Nintendo Switch Pro ". È vero, la Casa di Kyoto non ha mai confermato l'esistenza di tale modello, lo stesso segreto di Pulcinella si verificò già con Nintendo 3DS, Nintendo 2DS e Nintendo Switch stessa: l'arrivo di una nuova console è sempre assurdo, finché beh... non arriva effettivamente sugli scaffali dei negozi. Da mesi ormai si parla di una versione ibrida potenziata, forse soltanto fissa, del modello standard noto come Nintendo Switch.

Nuovi giochi esclusivi

Ecco il segreto custodito nel Vaso di Pandora: le console si acquistano per i giochi che offrono, non per le semplice prestazioni tecnico-visive. L'avreste mai detto? Nintendo continua a vendere anche perché è l'unico lido dove potreste trovare, per dire, Super Mario, Zelda, Metroid e compagnia. Ecco, Metroid. Metroid Prime 4 sarebbe un ottimo modo per affrontare a viso aperto la prossima generazione: perché è un gioco in esclusiva. Nintendo Switch avrà bisogno più che mai, sul finire del prossimo anno, di nuovi giochi attraenti.

Difficilmente però Metroid Prime 4 arriverà sugli scaffali dei negozi in tempo per le vacanza di Natale 2020: più probabile che ci riesca l'atteso Bayonetta 3, un nuovo titolo dei Pokémon (tanto ormai ne esce uno ogni anno), o un nuovo Donkey Kong Country, perché no? Escludiamo ovviamente titoli come Animal Crossing: New Horizons, perché arriverà su Nintendo Switch già il prossimo 20 marzo 2020, anche se chiaramente è proprio di questi giochi million seller che Nintendo ha (e avrà presto) bisogno. Lo annotiamo qui per i posteri: perché non un nuovo Super Mario, proprio il prossimo autunno? Anche semplicemente un remake dei Galaxy, se non Odyssey 2.