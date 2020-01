GTA 5 nel 2019 continua a fare soldi: mezzo miliardo di dollari anche in micro-transazioni da GTA Online

Nonostante sia uscito sei anni fa, GTA 5 continua ad essere un macchina da soldi impressionante, in grado di far registrare oltre 500 milioni di dollari di introiti digitali nel corso del 2019, piazzandosi terzo tra i giochi più remunerativi nell'anno appena concluso.



Secondo quanto riferito da SuperData, Grand Theft Auto V ha raccolto 595 milioni di dollari in ricavi digitali, guidati in maniera preponderante dalle micro-transazioni di GTA Online, che continua ad essere estremamente popolare e attivo per una grande community di giocatori.



FIFA 19 e Call of Duty: Modern Warfare guidano la classifica dei giochi più remunerativi nel 2019, ma GTA 5 si piazza terzo e il risultato emerge ancora più impressionante se si considera che il gioco è uscito sei anni fa e ha continuato ad essere attivo e al centro di continue micro-transazioni in tutto questo tempo.



Da notare anche come GTA Online continui ad essere una piattaforma più popolare anche di Red Dead Online, che è emersa successivamente, e che da sola sostiene praticamente l'intero business delle micro-transazioni di Take Two, peraltro molto ricco. Da questo punto di vista c'è anche da capire come mai Rockstar Games non abbia grande fretta di lanciare GTA 6, considerando i numeri che continua a fare il capitolo precedente.