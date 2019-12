GTA Online celebra le festività di Natale, ecco come

Rockstar Games celebra le festività natalizie con alcuni contenuti a tema messi a disposizione dei giocatori in GTA Online. Qui di seguito tutti i dettagli:



Los Santos ha accolto lo spirito festivo in grande stile. Le attività locali, compreso il Casinò e Resort Diamond, stanno decorando con alberi torreggianti, rami di vischio e ghirlande luccicanti. I commessi sono quasi impazziti a furia di riempire gli scaffali con montagne di abiti, accessori e armi a tema festivo. Lo sgangherato staff del meteo di Weazel News ha perfino previsto per i prossimi giorni una rara nevicata, che ti permetterà di fare una bella battaglia di palle di neve con i tuoi amici.



Tieni d'occhio GTA Online per scorgere i doni delle feste indirizzati a te. Nel corso delle festività avrai la possibilità di ricevere gratuitamente completi integrali, razzi pirotecnici, minigun, snack, giubbotti antiproiettile e nuovi giocattolini festivi. In più, potrai ottenere nuovi gingilli esplosivi fino alla vigilia di Capodanno, quindi accedi ogni giorno per vedere cosa ti aspetta sotto l'albero. Le curve perfette. L'eleganza impareggiabile. Il ruggito che implora di divorare l'asfalto. Non sai come reagire, sei paralizzato. Sei vittima del classico colpo di fulmine Grotti. E per un razzo del genere, non c'è vergogna nell'arrossire.



La supercar Grotti Furia è disponibile ora da Legendary Motorsport. Guidala per puro piacere o usala come veicolo per la fuga nel tuo prossimo colpo al casinò. Per i giocatori che effettueranno l'accesso il 24 dicembre ci sono tanti doni in programma, tra cui il Completo integrale Luci e renna verdi, un Cannone pirotecnico, 20 razzi pirotecnici e altro ancora.



Non dimenticare di effettuare l'accesso il 25 dicembre per un altro fantastico regalo, che comprende il pericolosissimo e corazzato Carro armato RC di Invade and Persuade da Warstock Cache & Carry. Proprio quello che hai sempre desiderato.



In aggiunta ai regali che ti aspettano nel corso della settimana, gioca a GTA Online prima dell'1 gennaio per ottenere una serie di capi d'abbigliamento festivi come il Pigiama a quadri accesi, il Pigiama motivo rosso, la maglia Festiva Burger Shot e la maglia Festiva Slaying verde, tutti completamente gratuiti. Già sai cosa indossare per le feste annuali a base di orrendi maglioni festivi.



Ricorda di fare un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro quotidiano alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e molto altro. Questa settimana il Diamond accoglie lo spirito festivo con due primi premi: la Ocelot Ardent con livrea Quanto voglio l'agrifoglio, dal 19 dicembre, e la Vapid Clique con livrea Merry Cliquemas nel giorno di Natale. Se la fortuna non dovesse sorriderti, ricorda che regaleremo la livrea Quanto voglio l'agrifoglio a chiunque giocherà prima del 25 dicembre.



Non fare complimenti, spendi pure il bonus delle feste offerto dalle casse del Casinò e Resort Diamond per comprare ciò che vuoi. Te lo meriti. Grazie agli sconti e alle offerte attive durante la stagione natalizia, non ti sentirai neanche uno spendaccione.



Immobili: Clubhouse - 50% di sconto

Stabilimenti dell'MC - 50% di sconto

Uffici - 50% di sconto

Bunker - 50% di sconto

Hangar - 50% di sconto

Basi operative - 50% di sconto