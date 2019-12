Cyberpunk 2077, il video ufficiale 4ÆM di Grimes

CD Projekt Red ha rilasciato in forma autonoma il video 4ÆM di Grimes di Cyberpunk 2077, visto nel corso dei The Games Awards 2019, che ci permette di ascoltare un brano della colonna sonora.



Cyberpunk 2077 è il nuovo gioco di ruolo d'azione dagli autori di The Witcher 3. Si tratta di uno dei titoli più ambiziosi di questa generazione.



Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Si parla anche di versioni Xbox Series X e PS5, ma per ora non c'è niente di annunciato ufficialmente (anceh se in un certo senso possiamo darle per scontate). Se volete saperne di più sul gioco, guardate la nostra videoanteprima di Cyberpunk 2077.