Nintendo Switch Lite, il nuovo spot è un lungo video ASMR

Nintendo ha pubblicato un lungo video di ASMR come nuovo spot di Nintendo Switch Lite. Cosa sono i video ASMR? La sigla ASMR sta per Autonomous sensory median response (risposta autonoma del mediano sensoriale) ed è sostanzialmente il benessere derivato dall'ascolto di certi suoni che si manifesta sotto forma di un formicolio percepibile sulla nuca, che scende fino alla spina dorsale.



I suoni più usati nei video ASMR sono i sussurri, che sembrano avere un effetto particolarmente rilassante, ma nel caso del video di Nintendo Switch Lite a dominare sono i suoni dei giochi provati dalla ragazza protagonista. Ovviamente non poteva mancare l'atmosfera natalizia che regala al tutto un forte senso di intimità e calore. Insomma, anche la pubblicità videoludica si evolve e quando può abbraccia le tendenze più diffuse.



Se volete rilassarvi con Nintendo Switch Lite, guardate il video che si trova in testa alla notizia. Dura mezz'ora, quindi prendetevi tutto il tempo che vi serve e, nel caso, fatevi una bella dormita.