Dragons and Colonies, l'ultimo gioco di Keiji Inafune, server chiusi dopo nemmeno un anno dal lancio

Dragons and Colonies, l'ultima fatica di Keiji Inafune per Level-5, chiuderà i battenti il 17 febbraio 2020, dopo meno di un anno di vita commerciale. Traduciamo: i server di gioco saranno chiusi. Considerate che è stato lanciato nell'estate del 2019. Insomma, si tratta di un sonoro insuccesso per il papà di Mega Man e per il publisher Level-5. Evidentemente qualcosa non deve aver funzionato.



Da notare che Dragons and Colonies è il primo gioco sviluppato da Level-5 Comcept dopo l'acquisizione di Comcept da parte del publisher. Speriamo che il prossimo progetto di Inafune e i suoi ottenga più risonanza e successo. Questo non ha fatto in tempo nemmeno a lasciare il suolo patrio prima di morire.



Per chi non lo conoscesse, Keiji Inafune è uno sviluppatore nato e cresciuto nelle fila di Capcom. Oltre ai Mega Man ha lavorato ad altre serie celebri come quella Resident Evil, quella Onimusha e quella Street Fighter. Tra i suoi titoli più recenti il discreto ReCore e Mighty No. 9, uno dei titoli che vengono accusati di aver causato il declino di Kickstarter, tra ritardi e promesse non mantenute.