Xbox Series X, Microsoft in Polonia a caccia di nuovi studi di sviluppo?

Stando a un'indiscrezione, Microsoft si sarebbe recata in Polonia per valutare la possibilità di acquisire nuovi studi di sviluppo che producano titoli per Xbox Series X. A riportare la notizia è stato l'utente twitter S3V8 X019, che l'ha appresa dall'ultimo episodio del podcast di Borys Nieśpielak.



Borys Nieśpielak è il regista del bel documentario We Are Alright, dedicato allo studio di sviluppo di Lichtspeer, nonché un personaggio molto conosciuto sulla scena polacca.



Nieśpielak non dà la notizia della presenza di Microsoft in Polonia come in dubbio, ma la considera confermata. Ciò che non sa è se effettivamente il colosso di Redmond abbia siglato o meno degli accordi.



Vediamo quali sono i maggiori studi di sviluppo indipendenti polacchi di dimensioni tali da poter interessare a Microsoft:



People Can Fly (Painkiller, Gears of War: Judgement, Bulletstorm)

Techland (Dead Island, Dying Light)

The Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter)

The Farm 51 (Get Even, Chernobylite, World War 3)

Flying Wild Hog (Shadow Warrior, Hard Reset, Shadow Warrior 2)