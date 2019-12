Google Stadia, Typhoon Studio diventa first party

Typhoon Studios, lo sviluppatore dell'imminente Journey to the Savage Planet, è diventato first party di Google Stadia. Più precisamente si è unito a Stadia Games and Entertainment.



L'annuncio è stato dato da Jade Raymond, che ha ricordato come Typhoon Studio sia guidato da Reid Schneider e Alex Hutchinson e sia formato da veterani dell'industria. Il team si unirà allo studio di Google a Montreal, diretto da Sébastien Puel.



Nessuna preoccupazione per Journey to the Savage Planet, che rimane un progetto multipiattaforma e il cui lancio rimane confermato per il 28 gennaio 2020. Nel mentre i due studi subiranno un processo di integrazione, in modo che possano iniziare a lavorare insieme.