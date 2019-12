Steam, Saldi Invernali 2019 iniziati con meta game

Steam ha annunciato l'avvio dei suoi classici Saldi Invernali, edizione 2019, con letteralmente migliaia di giochi in offerta. I saldi, che proseguiranno fino al 2 gennaio 2020, prevedono anche un metagioco, chiamato Holiday Quests (in italiano Missioni di Natale di Steamlandia), che speriamo non faccia i danni di quello dei saldi passati.



Fare acquisti durante i saldi o completare Holiday Quests frutta dei gettoni che possono essere spesi nell'Holiday Market, dove si possono acquistare diversi oggetti: un coupon Steam Winter Sale, dei nuovi Sticker per la chat, dei nuovi effetti per la Chat Room e molto altro. Holiday Quests sarà aggiornato su base regolare, quindi l'invito è quello di tornare più volte su Steam per svolgere tutti i compiti assegnati.



Tra le prime offerte in evidenza, Pillars of Eternity II: Deadfire con il 50% di sconto, Bloodstained: Ritual of the Night con il 30% di sconto, The Surge 2 con il 40% di sconto e tanti altri ancora.



Ovviamente il punto di partenza per scoprire i saldi di Steam è la pagina principale del negozio.