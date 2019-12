Netflix, con il lancio di Disney+ più di 1 milione di abbonati persi

Il lancio sul mercato di Disney+ ha coinciso con la perdita di oltre un milione di abbonati da parte di Netflix, come conferma uno studio condotto su entrambe le piattaforme da The Hollywood Reporter.



Secondo queste informazioni, analizzate dalla società Cowen & Co., nel quarto trimestre del 2019 il colosso dello streaming ha registrato una flessione di 1,6 milioni di spettatori, con il 69% correlato al debutto del servizio concorrente.



Viene peraltro sottolineato anche che 19,4 milioni dei 24 milioni di abbonati statunitensi a Disney+ possiedono anche una sottoscrizione a Netflix, pertanto la sovrapposizione tra le due offerte è nell'ordine dell'80%.



A prescindere da questa flessione, Netflix otterrà 7,6 milioni di abbonati nel medesimo periodo. Lo studio rimarca che si tratta di un calo fisiologico e che nel lungo termine sarà ammortizzato senza strascichi negativi. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Disney sarà disponile in Italia a partire dal 31 marzo 2020.