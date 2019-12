Netflix, in crescita l'importanza dei mercati esteri

Netflix ha recentemente pubblicato un documento nel quale vengono illustrati i risultati ottenuti dall'azienda nei vari mercati in cui il servizio è attivo.



Come si evince dai dati, i mercati esterni agli Stati Uniti determinano quasi la totalità della percentuale di crescita del colosso dello streaming, oltre a rappresentare più del 50% del fatturato complessivo.



Il mercato USA in compenso continua ad avere una posizione preminente per quanto riguarda i profitti, pur avendo ormai prospettive di crescita molto circoscritte.



Nei primi mesi del 2019 Stati Uniti e Canada hanno generato un fatturato di 7,379 miliardi di dollari, per un totale di 67.114 abbonati. In seconda posizione l'area che comprende Europa, Medio Oriente e Africa, con 3,98 miliardi di dollari di fatturato a fronte di 47.355 abbonati. Seguono l'America Latina a 2,049 miliardi e l'Asia/Pacifico con 1,051 miliardi.