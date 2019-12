Call of Duty: Modern Warfare, un easter egg anticipa il ritorno di Tony Hawk Pro Skater?

Call of Duty: Modern Warfare include un easter egg che sembra indicare il possibile ritorno di Tony Hawk Pro Skater, serie anch'essa di proprietà di Activision.



Un utente ha infatti trovato nello scenario di Piccadilly Circus di Call of Duty: Modern Warfare un misterioso cadavere che reca sul braccio un tatuaggio con il logo di Neversoft, il team autore dello storico franchise sportivo.



Nella realtà dei fatti, Neversoft ha anche lavorato su Call of Duty, per la precisione all'episodio Ghosts, ma gli undici episodi di Tony Hawk Pro Skater rappresentano senza dubbio la parte più rilevante del curriculum dello studio.



Chiuso ufficialmente nel 2014, il team ha visto i propri componenti entrare a far parte della squadra che si occupa dello sparatutto Activision, ed è a maggior ragione per questo motivo che molti vedono nell'easter egg un possibile indizio riguardante Tony Hawk.