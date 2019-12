Star Wars Jedi: Fallen Order, la nuova patch interviene sul sistema di combattimento e non solo

Respawn Entertainment ha rilasciato una nuova patch di Star Wars Jedi: Fallen Order, che risolve alcuni piccoli problemi del gioco migliorando l'esperienza nel suo complesso. Leggendo le note ufficiali si evince che il principale cambiamento riguarda il combat system.



Il protagonista Cal Kestis è infatti stato reso più reattivo durante gli scontri con i nemici. Altri interventi riguardano le fasi di arrampicata, ma anche la soluzione di alcuni problemi che interessavano gli effetti sonori. L'elenco completo delle novità introdotte può essere consultato collegandosi a questo indirizzo.



Nella nostra recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order, Aligi Comandini ha scritto: "Lo abbiamo già detto nella recensione e ci teniamo a ribadirlo. Non valutate Star Wars Jedi: Fallen Order dalle prime ore di gioco, o rischiate di prendere una terribile cantonata. L'opera di Respawn è un crescendo di meccaniche e mappe sempre più ispirate, che inizia lentamente solo per travolgere il giocatore nelle fasi avanzate.



Non si tratta di un capolavoro impeccabile: ha qualche magagna tecnica, non reinventa nulla, e alcune delle meccaniche di cui fa uso appaiono meno rifinite rispetto all'ispirazione originale; eppure risulta impossibile non inchinarsi ai talentuosissimi designer del team americano durante l'avventura di Cal Kestis, che riesce nonostante le sue incrinature a risultare esaltante, e merita di essere ricordata nell'olimpo delle migliori esperienze dedicate a Star Wars."



Star Wars Jedi: Fallen Order è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Con il precedente update è stata introdotta la modalità fotografica.





