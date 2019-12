Amazon offerte di Natale 2019, PS4 Pro a un prezzo davvero interessante

PS4 Pro è disponibile fra le offerte di Natale 2019 su Amazon, a un prezzo davvero interessante: 279,99 euro. Non è tutto: nel bundle è inclusa una card PSN da 20 euro.



Si tratta senza dubbio di una delle migliori promozioni che si siano mai viste per la console Sony, versione potenziata di PlayStation 4 in grado di visualizzare i giochi a una risoluzione fino a 4K e garantire frame rate più stabili.



La presenza nel pacchetto anche di una card PSN da 20 euro vi consentirà peraltro di fare subito acquisti sul PlayStation Store, approfittando anche dei Saldi Natalizi.