Star Wars Jedi: Fallen Order per PC è disponibile in sconto su Amazon a meno di 10 €

Tra le offerte di oggi, Amazon ci propone Star Wars Jedi: Fallen Order per PC (EA App) a 9,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 39,99 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su EA App (che ha sostituito Origin ma non cambia nulla). Aprendo la pagina del prodotto troverete anche un pratico video che spiega come riscattare il codice. Vediamo qualche curiosità legata al gioco.