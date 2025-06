L'action RPG di Dungeons & Dragons cancellato, "Project Dante", riemerge con video e dettagli

Sono riemersi alcuni documenti su Project Dante, quello che doveva essere un action RPG open world basato su Dungeons & Dragons in sviluppo presso Hidden Path ma cancellato durante i lavori da Wizards of the Coast, all'interno di una riorganizzazione generale dei progetti.

Il gioco in questione sembrava molto interessante, e i nuovi materiali trapelati confermano l'impressione, considerando che si tratta comunque di elementi di un gioco ancora incompleto e in piena fase di sviluppo. La cancellazione è avvenuta durante una serie di tagli effettuati dall'editore Wizards of the Coast che detiene i diritti su Dungeons & Dragon, insieme ad altri 4 giochi cancellati nella stessa occasione.

Tale manovra, purtroppo, ha portato anche al licenziamento di 44 dipendenti dello studio, visto il duro colpo inferto dalla chiusura di un progetto che sembrava davvero di notevoli dimensione e respiro, come trapela anche dalle nuove informazioni emerse.