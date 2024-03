Dungeons & Dragons, Gameloft lavora a un gioco per PC e console

Per il momento i dettagli sono pochi: il gioco non ha ancora un nome né tantomeno una finestra di uscita o piattaforme di riferimento, ma l'entusiasmo dietro al progetto è tangibile e il potenziale indubbio.

Gameloft ha annunciato una nuova collaborazione con Wizards of the Coast per la realizzazione di un gioco di Dungeons & Dragons in arrivo su PC e console , sviluppato presso gli studi di Montreal.

Le parole dei produttori

Baldur's Gate 3, uno dei migliori prodotti basati sulla licenza di Dungeons & Dragons

"Siamo onorati di collaborare con Wizards of the Coast per la creazione di un'esperienza completamente nuova nell'universo di Dungeons & Dragons," ha dichiarato Lee Kaburis, produttore esecutivo di Gameloft Montreal. "Siamo tutti appassionati di D&D e stiamo già lavorando per portare in vita la nostra idea. Per questo, stiamo espandendo la nostra squadra e siamo ansiosi di potervi fornire ulteriori dettagli il prima possibile."

"Fare amicizia, intorno al tavolo o meno, è uno dei pilastri fondamentali di Dungeons & Dragons. Il nostro obiettivo è offrire la stessa esperienza in un nuovo genere, noto per la giocabilità emergente e per la possibilità di creare e condividere storie, a cui potranno partecipare sia i giocatori inesperti che i veterani del gioco su carta e penna" ha aggiunto Marc-Andre Deslongchamps, direttore creativo di Gameloft Montreal.

"Il nostro portafoglio di proprietà intellettuali, incluso Dungeons & Dragons, continua ad attrarre collaborazioni; allo stesso tempo, continuiamo nel nostro progetto di espansione del nostro catalogo di giochi digitali tramite acquisizione di licenze e sviluppo interno," ha dichiarato Eugene Evans, vicepresidente senior strategia digitale e licenze di Wizards of the Coast e Hasbro.

"La nostra collaborazione con Gameloft è un esempio lampante della nostra strategia. Considerata la capacità di Gameloft di creare incredibili esperienze con famosi marchi, unita alla loro passione per D&D e alla loro visione per questo gioco, siamo certi che questo gioco renderà felici i giocatori di tutto il mondo."