Unicorn Overlord spodesta anche Final Fantasy 7 Rebirth tra i più venduti in Giappone

Famitsu ha pubblicato le classifiche di vendita dei videogiochi (copie fisiche) e delle console in Giappone nella settimana compresa tra il 4 e il 10 marzo. Iniziamo con la Top 10 dei software:

[NSW] Unicorn Overlord - 40,991 / Nuovo [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 24,482 / 287,138 [PS5] Unicorn Overlord - 24,398 / Nuovo [NSW] Fitness Boxing feat. Hatsune Miku: Isshoni Exercise - 14,128 / Nuovo [NSW] Mario vs. Donkey Kong - 13,238 / 116,761 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 11,669 / 5,739,869 [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 11,417 / 1,779,209 [PS4] Unicorn Overlord - 8,797 / Nuovo [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru - 7,053 / 1,006,010 [NSW] Splatoon - 6,460 / 4,246,168

Il secondo valore indica le copie totali vendute ad oggi ('Nuovo' significa che questa è la prima settimana di disponibilità).

Come possiamo vedere, Unicorn Overlord è stato in grado di spodestare Final Fantasy 7 Rebirth. Va inoltre ricordato che le scorte giapponesi si sono rivelate ben più basse della richiesta, al punto tale che Atlus ha dovuto scusarsi: possiamo quindi supporre che il videogioco sarebbe stato in grado di fare di più se non fosse stato per questo limite.