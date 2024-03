Unicorn Overlord vende troppo in Giappone: le copie fisiche terminano e Atlus si scusa

Unicorn Overlord è uno dei più recenti giochi di Atlus e pare essere un successo, perlomeno in Giappone. In realtà, vende anche troppo e il numero di copie fisiche distribuite non basta a rispondere alla richiesta del pubblico. Atlus si è quindi dovuta scusare.

Come segnalato dall'utente twitter Genki, che traduce il comunicato ufficiale giapponese di Atlus, molti rivenditori non hanno più copie di Unicorn Overlord. Viene anche confermato che la compagnia sta facendo stampare più unità.

Pare quindi che Unicorn Overlord abbia venduto più di quanto Atlus avesse previsto. Una seconda possibilità è che Atlus abbia cercato di spingere il pubblico a optare per le copie digitali distribuendo poche copie fisiche, ma abbia sottovalutato il desiderio dei giocatori di avere il gioco tra le mani e la loro prontezza nel far sentire il proprio dispiacere.