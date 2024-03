Final Fantasy 7: Rebirth, Square Enix potrebbe espandere il gioco di carte Regina Rossa

"Non abbiamo ancora deciso nulla in termini di futuri sviluppi per Regina Rossa, ma fino ora, le i media che lo hanno giocato hanno fornito un feedback positivo, quindi vogliamo considerare ulteriori espansioni come una possibilità", ha dichiarato Hamaguchi in un'intervista con RedBull.

DLC a tema o un gioco standalone?

Regina Rossa

Sulla base di questa affermazioni non escluso che in futuro non troppo lontano Square Enix potrebbe effettivamente espandere Regina Rossa con dei DLC dedicati, introducendo nuove regole, carte, sfide e chissà magari anche delle funzionalità multiplayer.

Per "espansioni" Hamaguchi forse potrebbe anche intendere un gioco standalone, come già visto in passato con il Gwent di The Witcher 3: Wild Hunt, per quanto potrebbe trattarsi di un'ipotesi fin troppo ottimistica.

Nel frattempo, se vi serve una mano, ecco la nostra guida a Regina Rossa di Final Fantasy 7 Rebirth, con i consigli per i mazzi migliori e le soluzioni per vincere tutte le sfide.