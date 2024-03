MacBook Air M3, prestazioni SSD migliorate grazie ai due chip NAND Flash

Al contrario di quanto successo con la generazione M2, i nuovi MacBook Air M3 da 13 e 15 pollici sono equipaggiati con due chip NAND Flash che dovrebbero offrire una migliore velocità in lettura e scrittura. Dai primi test effettuati sull'SSD del nuovo dispositivo targato Apple, l'incremento di prestazioni I/O ha addirittura dell'incredibile, raggiungendo numeri impressionanti rispetto alla passata generazione.

SSD nettamente più veloce

Il nuovo MacBook Air con M3

Dopo aver rilevato le importanti temperature dei MacBook Air, il canale YouTube Max Tech ha effettuato un teardown dei nuovi arrivati in casa Apple, individuando le due memorie NAND equipaggiate sui dispositivi. Grazie a questa soluzione la velocità dell'SSD migliora notevolmente, arrivando a surclassare i vecchi MacBook Air con M2 con prestazioni dell'82% superiori.

Eseguendo il benchmark Blackmagic Disk Speed Test, MacBook Air M3 ha raggiunto 2.108 MB/s in scrittura - il 33% più veloce rispetto alla passata generazione - e 2.880 MB/s in lettura, con un balzo dell'82%. Molto importante notare che questo tipo di configurazione è presente a partire dal modello da 256 GB e non richiede quindi un maggiore esborso economico da parte degli utenti a differenza di quanto avveniva con i MacBook Air M2 che soffrivano a causa del singolo die di NAND equipaggiato nel modello entry level con 256 GB di storage.

Certo, 256 GB non sono molti al giorno d'oggi e data la costruzione del MacBook Air M3, con i chip NAND completamente saldati, non è possibile aumentare la capacità interna delle memorie. Sul fronte della velocità, però, non possiamo che lodare il lavoro svolto da Apple.